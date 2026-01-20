Bräcklig vapenvila i Syrien

Efter att Syriens armé i helgen tagit stora delar av det område i norra Syrien som USA-allierade kurdiska SDF hittills kontrollerat ingick SDF och regeringen i Damaskus ett avtal om vapenvila i söndags.

Enligt Syriens de facto-president Ahmed al-Sharaa (som kallade sig Abu Muhammed al-Jolani när han var al-Qaida-ledare) innebär avtalet att SDF ska ingå i den syriska armén, att kurderna ska bli medborgare i Syrien och få formell rätt att tala sitt eget språk. Medan tidigare SDF-kontrollerade Raqqa och Deir ez-Zor ska lämnas över till att styras från Damaskus.

Redan under måndagen rapporterades dock om nya strider mellan SDF och den syriska armén, som till stora delar består av Sharaas tidigare jihadistmilis HTS, som störtade den förra presidenten Bashar al-Assad för drygt ett år sedan. De syriska styrkorna anklagas för krigsbrott, inklusive halshuggningar av kvinnliga SDF-soldater.

SDF har under kriget i Syrien med hjälp av USA kontrollerat mycket av landets oljetillgångar, som Assads regering inte hade tillgång till. Enligt CNN är mycket av Syriens oljerikedomar nu under Damaskus kontroll för första gången på mer än ett decennium.