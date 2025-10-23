Lås upp hela webbplatsen
Israels folkmord i Gaza
Från villaidyll till folkmord – här är de svenska IDF-resenärerna
Varje år tar tusentals utländska medborgare värvning i den israeliska militären, IDF. I en unik kartläggning kan Proletären visa att minst sex personer med svensk anknytning deltagit i folkmordet eller ockupationen sedan 2023. En av dessa personer har tjänstgjort i Gaza i en brigad som är misstänkta för flera krigsbrott.
Fotograf: Wikipedia/IDF/Facebook
Publicerad 23 oktober 2025 kl 15.11
Sedan 7 oktober 2023, då Israel inledde det krig mot Gaza som allt fler nu betecknar som ett folkmord, har runt 40.000 så kallade olim-soldater anslutit sig till IDF. Olim-soldater är utländska medborgare tillhörande den judiska diasporan som enligt israelisk lag har en ”födslorätt” att emigrera till Israel. Majoriteten av olim-soldaterna kommer från USA, Ryssland,…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.