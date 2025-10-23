Från villaidyll till folkmord – här är de svenska IDF-resenärerna

Israels folkmord i Gaza

Varje år tar tusentals utländska medborgare värvning i den israeliska militären, IDF. I en unik kartläggning kan Proletären visa att minst sex personer med svensk anknytning deltagit i folkmordet eller ockupationen sedan 2023. En av dessa personer har tjänstgjort i Gaza i en brigad som är misstänkta för flera krigsbrott.