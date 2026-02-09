Dror Feiler: Aron Verständig vill tysta solidariteten

Med anledning av ett Facebookinlägg från ordföranden för Judiska centralrådet, Aron Verständig, vill jag klargöra några fakta – och rikta en direkt uppmaning:

Det är inte demonstrationsarrangörerna som har valt slutpunkten för demonstrationen, som – som vanligt – startar på Odenplan. Det var polisen som föreslog platsen, eftersom den ordinarie slutpunkten Gustav Adolfs torg var upptagen, liksom Norrmalmstorg. Därför föreslog polisen Raoul Wallenbergs torg. Punkt.

1. Jag har deltagit i över 80 lördagsdemonstrationer. Jag har varken hört eller sett antisemitiska slagord. Inte en enda gång.

2. Jag kräver därför att Aron Verständig slutar komma med falska anklagelser och istället konkret redovisar vilka antisemitiska slagord han påstår är återkommande. Citat. Exempel. Dokumentation. Allt annat är oansvariga lögner och skrönor.

3. Under mer än två år har vi organiserat demonstrationer – vecka efter vecka – utan en enda våldsam incident, trots återkommande provokationer från motdemonstranter. Detta är verifierbara fakta.

4. Det finns ingen hotbild mot judar som har sitt ursprung i våra demonstrationer. Att antyda något annat är att fabricera verkligheten.

5. Så nu är det upp till bevis. Aron: antingen lägger du fram fakta – eller så slutar du sprida lögner och skrönor som göder misstänkliggörande, splittring och rädsla bland judar i Sverige.

Det här handlar inte om ”otrygghet”. Det handlar om att tysta solidaritet med Palestina genom att klistra etiketten antisemitism på legitim politisk protest. Den taktiken är genomskinlig. Och den är farlig.