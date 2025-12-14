En svensk Sherlock Holmes genom ett norrländskt klassamhälle

Mikael Niemis roman Koka Björn har blivit en serie på Disney+. Vi inträder i den lilla byn Kengis i Tornedalen efter det oroliga revolutionsåret 1848, då svensk kolonialism och assimilationspolitik redan var på frammarsch.Huvudpersonen är Lars Levi Læstadius (spelad av Gustaf Skarsgård), som tar tjänst som byns nya präst. När en av vallpigorna försvinner under…