Folkmord och röstfusk – när ska Israel uteslutas?

För två år sedan var vi tiotusentals som gick ut på gatorna i Malmö till stöd för Palestina och i protest mot Israels deltagande i Eurovision Song Contest, som då ägde rum i staden. En obeskrivligt vacker solidaritetsuppvisning som uppmärksammades över hela Europa, fick SD-gubbar och sionister att koka av ilska och stärkte alla oss som var engagerade i Palestinarörelsen. Det var en häftig politisk aktion, men också en härlig folkfest med musik och glädje.

De flesta med IQ över rumstemperatur var överens om hur sjukt det var att Israel fick vara med i tävlingen mitt under ett brinnande folkmord. ”Vi tar inte ställning i politiska frågor”, var svaret från Eurovision. Ett bisarrt påstående, då det tog typ 35 sekunder för dem att utesluta Ryssland efter invasionen av Ukraina.

Två år har gått, tiotusentals fler palestinier har mördats, ytterligare tusentals libaneser och iranier till följd av Israels och USA:s utvidgning av kriget. Barnamord, tortyr, övergrepp, expansion av illegala bosättningar, piratdåd på öppet hav… Israels kriminella cv blir bara längre och längre för varje dag.

Bosättarstaten har gjort sig helt omöjlig i alla internationella sammanhang. De flesta av deras allierade tycker att det gått över styr.

Till och med den amerikanska högern börjar vackla i sitt stöd. Det är bara de mest hårdföra galningarna – sionistiska fundamentalister, kristna evangelister, samt de bittraste och mest muslimhatande reaktionärerna som fortfarande stödjer Israels framfart.

Eurovisionprotesterna i Malmö samlade tiotusentals. Foto: Artur Szandrowski / Proletären

I år äger tävlingen rum i Wien och semifinalerna går av stapeln vid denna tidnings pressläggning.

Det har hänt lite i Eurovisionvärlden sedan Malmö. Flera länder har gjort det som Sverige borde gjort för länge sedan – tagit ställning och hoppat av tävlingen. Fjolårets vinnare Nemo har lämnat tillbaka pokalen i protest och tolvhundra artister från hela världen har skrivit under ett upprop om Eurovisionbojkott.

Frågan är hur länge Eurovision pallar att ha med Israel. Bortsett från den allmänna opinionen så har Israel gjort sig rätt krångliga även som deltagare – de trotsar reglerna och kommer med öppet politiska låtar, ägnar sig åt otillbörlig påverkan och misstänks även för röstfusk (så till den grad att tävlingen tvingats ändra om sitt röstsystem i år). Men om Israel kickas kanske en del smaskiga sponsorer försvinner med dem (Israelkopplade huvudsponsorn Moroccanoil till exempel) och i showbusiness, liksom i politiken, trumfar pengar över moralen.