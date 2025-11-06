Lås upp hela webbplatsen
Fattigdomen har fördubblats – fler fattiga människor än sommarstugor i Sverige
Sedan 2021 har antalet fattiga personer i Sverige nästan fördubblats, samtidigt som staten i allt större utsträckning abdikerat från ansvaret. Istället får civilsamhället hjälpa de nästan 700.000 utsatta personerna i landet. Sveriges stadsmissioner är en av dessa aktörer och har nyligen släppt en rapport om situationen.
Fotograf: Caroline Nilsson/Proletären
Publicerad 6 november 2025 kl 10.00
698.000 personer i Sverige lever i social och materiell fattigdom – vilket är nästan en dubblering jämfört med siffror från 2021. Detta menar Sveriges stadsmissioner i Fattigdomsrapporten 2025, som i sin tur hämtar sitt underlag från SCB. Siffrorna betyder att Sverige nyligen passerade en milstolpe. vi har just nu fler fattiga människor än vad det…
