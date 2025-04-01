Lås upp hela webbplatsen
Bravidas bedrägerier
Härvan växer: Bravida granskas av 40-tal offentliga aktörer
Efter att både Region Skåne och Örnsköldsviks kommun polisanmält Bravida för bedrägerier kan Proletären nu avslöja att ett stort antal offentliga aktörer också påbörjat en genomlysning av företagets fakturor.
Fotograf: Dag Lindgren/Bravida/Montage: Proletären
Publicerad 28 augusti 2025 kl 08.53
Service- och installationsföretaget Bravida anklagas för att ha förskingrat skattemiljoner genom att ha saltat fakturor till både Region Skåne och Örnsköldsviks kommun. Två högt uppsatta chefer på Bravida, samt en serviceledare, står åtalade för grovt bedrägeri samt stämpling för grovt bedrägeri för härvan i Region Skåne. De åtalade nekar till brott. I fallet med Örnsköldsvik…
