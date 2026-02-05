Häng tillbaka slipsen i garderoben

“It’s not a funeral, y’all. It’s a fight!”

Under hösten 2025 varslade fordonstillverkaren Case New Holland om att man ville avveckla sin fabrik i Burlington, Iowa, USA, för att flytta verksamheten utomlands. Citatet är från Brandon Campbell, ordförande för United Autoworkers fjärde distrikt. Svaret på avvecklingen av fabriken är omfattande protester från den stridbara fackföreningen. I deras värld är det en krigsförklaring i ett klasskrig.

I Värmland tilltar den ekonomiska krisen. De senaste åren har länet drabbats av rekordmånga varsel, det första halvåret har varit ett av de mest konkursdrabbade sedan 2009. Varslen i de större industrierna avlöser varandra. De senaste åren har alla de stora pappers- och massabruken i länet varslat personal.

Under det senaste året har totalt 300 anställda varslats om uppsägning inom den värmländska pappersindustrin. Samma historia upprepar sig på järnverket i Hagfors där 80 man varslats om uppsägning.

Samtidigt har Biltema i Karlstad, inför bygget av sin nya varubutik, varslat samtliga anställda om uppsägning, ett besked som gavs lagom till julfirandet. Syftet med uppsägningarna på Biltema har varit att hyvla anställningarna, att omvandla heltidsanställningar till deltid. En tydlig attack på arbetsrätten.

Så gott som alla känner någon som drabbas av varslen. Arbetskamratens sambo kommer förmodligen få gå till följd av varslen inom pappersindustrin. Polaren har en klump i magen, men känner sig hyfsat trygg i las-listan. Partikamratens kompis blev av med sin anställning på Biltema. Kapitalets kalla hand omfamnar oss alla.

Idag råder det massarbetslöshet i Sverige. Över en halv miljon svenskar står utan jobb. Sverigedemokraterna och deras svans vill påskina att det handlar om ett integrationsproblem, hälften av de arbetslösa är helt enkelt inte förmögna att ta sig in på arbetsmarknaden för att de är utlandsfödda. Men varslen visar snarare en annan historia. Det handlar om ett systemfel. Kapitalismen drabbas av återkommande kriser, varpå kostnaderna lämpas över på oss arbetare.

Trots att krisens Sverige ser mörkt ut, så går det att ta kamp mot uppsägningarna. Det finns otaliga exempel i svensk arbetarhistoria som visar på just det. De vilda strejkerna i Hagfors på Uddeholm och på järnverket i Degerfors under 90-talet visar att man likt amerikanska bilarbetare kan ta strid för sina arbeten.

För i slutändan är det inte en begravning vi pratar om, kamrater. Det är en strid! Det är dags att ta striden!