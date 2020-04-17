Kaos efter privatisering av skolskjutsar – barn körs till fel skolor

Trots att taxibolaget Cabonline missköter skolskjutsarna i Hägersten-Älvsjö och Skärholmen, får bolaget nu nya uppdrag: från början av oktober ska bolaget också köra barn till skolor i Bromma, Hässelby-Vällingby och i Järvaområdet.

– Det är katastrofalt ända sedan skolstart och en enorm påfrestning både för skolans personal och för vårdnadshavarna, säger Maria Johansson, rektor på Innovitasskolan Joriel i Långbro, till Mitt i Stockholm.

Där går 71 barn, de flesta rullstolsburna och de allra flesta med av Stockholms stad beviljad subventionerad skolskjuts.

Men skolskjutsarna fungerar inte. Cabonlines bilar kommer för sent eller inte alls. Barn tvingas att åka med på timslånga omvägar för att maximera förtjänsten på samåkning. Det har till och med hänt att chaufförerna inte hittat till den adress de ska till.

– Det skapar frustration hos föräldrar som ska försöka nå Cabonline, vänta på en ny taxi och samtidigt ringa oss och komma iväg till sina jobb. Det påverkar också barnens skolgång, säger Maria Johansson till lokaltidningen Mitt i. Det har hänt att barn som inte går i vår skola har körts hit. Barn som inte är talbara och inte kan berätta vart de ska.

Cabonline är Sveriges taxijätte med bolag som Taxi Kurir, Taxi Skåne, Topcab och Sverigetaxi. Men trots att bolaget inte klarat att sköta sina åtaganden i Stockholm, får Cabonline fler uppdrag. Avtalet mellan Stockholms stad om utökade skolskjutsrutter slöts tidigare i år – detta trots att staden stoppat utbetalningarna till bolaget, just för att de inte klarade jobbet.

Avtalet med bolaget slöts av företrädare för den dåvarande (och även nuvarande) politiska majoriteten i Stockholm, med S, MP och V, som hävdar att det inte gick att runda Cabonline i upphandlingen.

Ett avtal som fått stark kritik av – Moderaterna:

– Det är ett hån mot de här barnen, som är en utsatt och sårbar elevgrupp, säger oppositionsborgarrådet Andréa Hedin (M). Man borde ha gjort en upphandling som inte fokuserat på lägsta pris utan på bästa kvalitet.