JUDO Ett ungdomslag från Israel diskvalificerades från en turnering i polska Bielsko-Biała sedan lagets tränare attackerat domarna: tränarna hävdade att det var antisemitism när en israelisk judoka förlorade en match.

Samstämmiga rapporter från turneringen, Pokonujemy Granice (Vi korsar gränserna), berättar att den israeliska judokans förlust var helt i sin ordning. En röst skiljer dock ut sig: den israeliska regeringens propagandaorgan National Center for Combating Antisemitism som hävdar, trots att vittnesrapporter och filmbilder visar något helt annat, att ”en grupp lokala män misshandlade fysiskt två israeliska tränare när dessa försökte rapportera (antisemitiska) övergrepp till funktionärerna”.

På samma sätt som den israeliska ambassaden i Haag backade upp Maccabi Tel Avivs fotbollshuliganer när de gick bärsärkagång i Amsterdam 2024, fick anklagelserna om antisemitism i Bielsko-Biała stöd av den israeliska ambassaden i Warszawa.

Det polska judoförbundet (PZJ) avfärdar anklagelserna.