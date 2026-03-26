Miljardskandalen Millenium – godkändes trots säkerhetsbrister

2017 beslutade Region Skåne att införa journalsystemet Millennium. Då beskrevs systemet som ett stort lyft för vården som skulle underlätta administrationen.

Åtta år senare är systemet fortfarande inte i drift och har samtidigt kostat Region Skåne över 2,2 miljarder kronor.

En granskning som Sydsvenskan gjort visar att upphandlingen för Millennium aldrig ens borde ha blivit godkänd. Systemet saknade till exempel korrekt så kallad CE-märkning – ett grundkrav för medicintekniska produkter inom EU.

Samtidigt ratades Millenniums huvudkonkurrent Cambio på helt felaktiga grunder. Vilket i praktiken betydde att politikerna i Region Skåne bara hade ett alternativ att gå på.

Och när regionens politiker skulle fatta ett beslut om Millennium så blev de vilseledda att tro att journalsystemet hade uppfyllt alla upphandlingskrav.

– Det är ett brott mot LOU, men inte ett brott i straffrättslig mening där en enskild person kan ställas inför rätta, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till Sydsvenskan.

Samtidigt varnade experter för riskerna med Millennium. Ett bristfälligt journalsystem kan leda till fel diagnoser, missade allergier och förväxlade prover – med potentiellt livshotande konsekvenser.

Ytterligare något som väckt kritik är att personen som ansvarade för att köpa in Millennium kort efter affären valde att säga upp sig från regionen. Hans nya jobb blev istället på Cerner, företaget som skapade Millennium – med nästan dubbelt så hög lön.

– Jag skulle summera allt det här som ett hisnande exempel på ren och skär korruption. Man har klämt igenom en kamel genom ett synålsöga – och till och med dragit det så långt att man har vilselett politiker, säger Olle Lundin till Sydsvenskan.

Nu överväger Region Skåne att helt skrota systemet. Ett besked som möts med lättnad bland vårdpersonalen i regionen, som länge kritiserat projektet.

– Det är ett slöseri med tid och skattepengar, säger Miklós Mester, gynekolog i Region Skåne.