Korruption

Finanschef döms för mutbrott

En finanschef i Region Västerbotten har tagit emot mutor för att investera regionen pensionspengar.
Publicerad 25 mars 2026 kl 11.03

En finanschef i Region Västerbotten döms till två års fängelse för grovt tagande av muta. Mannen har enligt tingsrätten vid flera olika tillfällen tagit emot otillåtna ersättningar för investeringar av regionens pensionspengar.

Brotten ska ha pågått mellan 2022 och 2024 och uppdagades efter att en visselblåsare slagit larm. Finanschefen hade ansvar för omkring fem miljarder kronor och misstänks ha lurat till sig uppemot tio miljoner kronor.

Tingsrätten slår fast att han utnyttjat sin position och styrt investeringar samtidigt som han fått konsultarvoden via en privat bisyssla. Mannen har nekat till brott. Fyra medåtalade personer frias från samtliga anklagelser.

