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Ishockey
Storklubbar mot Red Bull
Efter en kampanj från fansen har hockeyklubbarna Djurgården, Färjestad och Luleå på sina årsmöten beslutat att arbeta för att häva avtalet med energidrycksjätten Red Bull.
Läktarprotest på Hovet i Stockholm 2025. Fotograf: Facebook/Järnkaminerna
Publicerad 16 juli 2026 kl 16.00
Tre SHL-klubbar ska nu arbeta för att avsluta ligans avtal med den österrikiska energidryckskoncernen Red Bull. Det är Svenska Hockeyligan (SHL) som skrivit avtal med bolaget, och döpt förlängningarna i SHL-matcherna till Red Bull Overtime. Ett sätt för Red Bull att komma in i den svenska hockeyn, på samma vis som koncernen agerat i andra…
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