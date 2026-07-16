Storklubbar mot Red Bull

Tre SHL-klubbar ska nu arbeta för att avsluta ligans avtal med den österrikiska energidryckskoncernen Red Bull. Det är Svenska Hockeyligan (SHL) som skrivit avtal med bolaget, och döpt förlängningarna i SHL-matcherna till Red Bull Overtime. Ett sätt för Red Bull att komma in i den svenska hockeyn, på samma vis som koncernen agerat i andra…