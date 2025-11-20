Lås upp hela webbplatsen
Studenter kritiserade samarbete med Israel – pekas ut som bråkmakare i media
Studenter riktade kritik mot universitetsledningen vid ett seminarium om akademisk frihet i Uppsala. Men i media har aktionen beskrivits på ett felaktigt sätt, menar de själva.
– Den här grejen har fått överdrivet mycket mediabelysning. Många andra saker har gjorts som inte fått samma uppmärksamhet alls, säger en av studenterna som deltog.
Studenter utanför seminariet. Fotograf: Nohan Zainudini
Publicerad 20 november 2025 kl 10.00
Under ett seminarium om akademisk frihet vid Uppsala universitet reste sig studenterna upp och riktade skarp kritik mot universitetsledningen. Aktionen den 20 oktober har uppmärksammats i media, men rapporteringen ger en felaktig bild av händelsen, menar Tobias som deltog i aktionen. Det var under en konferens på temat akademisk frihet som representanter för Uppsalas, Stockholms…
