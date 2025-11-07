Lås upp hela webbplatsen
Vad är skillnaden mellan dumhet och ondska?

7 november 2025
Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Att stå och jubla över ny kärnkraft är ungefär lika begåvat som att jubla över pandemier, naturkatastrofer, barn som dör av cancer, flygplan som störtar och bränder som ödelägger kvarter.

För en tid sedan stod Tidögänget i den halländska blåsten och älskade kärnkraft. Detta var stort, kärnkraften ska frälsa Sverige, ge överkomliga elpriser och vara fossilfritt.

Sedan dröjde det inte länge innan oppositionen började mumla om blocköverskridande överenskommelse, möjligen med undantag av Miljöpartiet.

Storkapitalet var inte oväntat glada, när det blev klart att de själva kommer att slippa betala för kärnkraften och rentav garanteras vinster i någon sorts evigt pyramidspel.

Även extremhögerns troll jublade, möjligen mest för att kärnkraft är ett finger i

