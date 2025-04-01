Lås upp hela webbplatsen
Fördjupning
En paracos uppgång och fall – vem är Colombias expresident Uribe?
Efter en lång rättsprocess dömdes Colombias tidigare president Álvaro Uribe till tolv års fängelse att avtjänas i husarrest. Men vem är den blodbesudlade expresidenten egentligen?
”Samhällets fiende”. Muralmålning mot Uribe i huvudstaden Bogotá. Fotograf: Center for American Progress (2007) / X
Publicerad 20 augusti 2025 kl 10.58
Massmördaren och expresidenten Álvaro Uribe Vélez har dömts för muta av vittnen och hindrande av den juridiska processen. Fredagen den 1 augusti avkunnades domen på tolv års fängelse i husarrest. Domen är överklagad. Denna rättsprocess som nu pågår i Colombia och som har gett eko internationellt är avslutningen på något som började redan när människorättsaktivisten…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Över 60.000 vill avsätta Ebba Busch efter Israelutspel
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Militärgrön omställning – ska Northvoltfabriken producera vapen åt Israel?
- Dubbelmoralen skiner igenom när EU:s ledare försöker stoppa fred i Ukraina