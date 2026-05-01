Arbetarna fick skulden vid massakern som lade grunden för 1 maj

Den 4 maj 1886 stormades ett strejkmöte på Haymarket Square i Chicago av beväpnad polis. Många, både arbetare och poliser, dog och ännu fler skadades i dådet för i dagarna 140 år sedan. Proletärens Janne Bengtsson berättar om det som hände då och som är upphovet till dagens 1 maj-firande.

När den svenske socialistiske agitatorn August Palm i november år 1900 besökte USA var det självklart för honom att åka till Chicago med dess stora svenskättade arbetarbefolkning. Och väl där styrde Mäster Palm stegen mot Haymarket Square. I sin bok Ögonblicksbilder från en tripp till Amerika (1901) skrev Palm om sitt besök:

”Att jag vid mina utfärder härs och tvärs i Chicago icke skulle underlåta att besöka den plats, Haymarket, där den af Chicago-polisen 1886 arrangerade bombkastningen ägde rum, är naturligt.”

Med sitt besök ville Palm hylla de arbetare som dödades i bombdådet på Haymarket Square den 4 maj 1886,