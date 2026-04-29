Första maj i solidaritetens tecken

Det internationella politiska klimatet hårdnar allt mer. Imperialismen stärker sitt grepp över världens folk och länder.

Den ledande imperialistmakten USA struntar öppet i folkrätten och både kidnappar och avrättar andra länders ledare. Bombningarna av Venezuela och kidnappningen av landets ledare Nicolas Maduro i början av året skedde utan protester från västvärldens ledare, trots att det uppenbart var olagligt och bröt mot internationell rätt.

I Mellanöstern låter USA sin vasallstat Israel återkommande mörda sina politiska motståndare. Politiska ledare har avrättats i Gaza, Qatar, Libanon och Iran i olagliga och folkrättsvidriga bombattacker. Återigen utan protester från västvärldens ledare.

Inte ens USA:s och Israels oprovocerade anfall mot Iran möter protester. Så menade Ulf Kristersson att om kriget mot Iran lyckas – då är det tillåtet.

Upprustningen och vapentillverkningen når nya höjder och hotet mot världsfreden blir allt mer påtagligt.

När nu arbetarklassens egen dag, första maj, står för dörren måste frågan om internationell solidaritet stå i främsta rummet. Tillsammans med förtryckta människor runt om i världen behöver vi visa vår solidaritet och ta gemensam kamp mot orättvisorna och krigshetsen.

Sällan har behovet av just internationell solidaritet varit så stort som nu. Enligt FN lever över 800 miljoner människor i extrem fattigdom. Antalet flyktingar i världen har ökat tolv år i rad och uppgår nu till 130 miljoner människor. Under denna period har även antalet människor som dör i krig och konflikter ökat markant.

Därför behöver första maj 2026 firas i solidaritet med folket i Palestina. Med krav på att stoppa folkmordet och att bojkotta Israel. Första maj måste firas i solidaritet med det venezuelanska folket med kravet på att landets president ska släppas fri och tillåtas återvända till sitt land och sitt ämbete. Kidnapparna måste ställas till svars.

Första maj 2026 måste firas i solidaritet med det iranska folket. Det olagliga bombkriget mot landet måste omedelbart upphöra och krigsförbrytarna åtalas vid den internationella domstolen i Haag.

Första maj behöver firas i solidaritet med det kubanska folket som har rätt att forma sin egen väg fram utan olagliga sanktioner mot landet. Sanktioner som USA införde redan 1962. Som årligen fördöms av ett i stort enligt FN, där endast USA och Israel är de länder som år efter år röstar för blockaden.

Som ett led i att visa praktisk solidaritet på första maj samlar Kommunistiska Partiet in pengar för att köpa in solceller till Kuba, att sättas upp på sjukhuset Aleida Fernández i staden Güines. USA-imperialismen försöker knäcka det socialistiska Kuba genom skärpta sanktioner som bland annat slår mot elförsörjningen på Kuba.

Energibristen och de återkommande strömavbrotten på Kuba är en följd av att Kuba på grund av blockaden inte kan importera olja eller köpa reservdelar till landets infrastruktur. Alla kan göra en insats genom att bidra till att den genom åren hyllade kubanska sjukvården fortsatt ska kunna fungera, genom att skänka pengar till ovan nämnda solcellsprojekt.

När högern och imperialismen attackerar folk och nationer måste arbetarklassens svar på utsugningen och krigshetsen vara solidaritet. Internationell solidaritet är en uppmaning till kampenhet världen över, en gemensam kamp mot kapitalism och imperialism.

När folk sluter sig samman skapar det en kraft som makten inte kan ignorera. Se bara på den massiva världsomspännande Palestinasolidariteten. En kraft som makten mött med allt mer repression. I USA stängs universitetsverksamhet ner på grund av påstådd antisemitism.

I Tyskland har talkörer, slagord på arabiska och olika symboler förbjudits vid Palestinademonstrationer. I Sverige har Palestinaaktivister återkommande smutskastats från politiskt håll och förslag på att begränsa demonstrationsrätten förs fram av ledande politiker.

I västvärlden ser vi en tilltagande opportunism, fientlighet mot specifika grupper i samhället och alltmer repressiva lagar. Även Sverige är del i denna utveckling. Språkbruket mot invandrare, inte minst muslimer är skrämmande.

Sedan förra valet har Tidöpartierna infört ett tiotal lagpaket med mer repressiva lagar i form av hemlig avlyssning, visitationszoner, preventiva tvångsmedel och att sätta barn i fängelse.

Samhällsutvecklingen går åt fel håll. Alla som vill bryta den och se en mer rättvis och solidarisk värld måste räcka ut handen till sina klassfränder runt om i världen. Arbetarklassens kamp mot kapitalisterna är nationell till formen men internationell till sitt innehåll.

Klasskampen och kampen mot imperialismen må se olika ut i olika länder. Men innehållet, att få bort orättvisor, klassklyftor och utsugning, ser likadant ut över hela vårt klot. Det insåg den medvetna delen av arbetarklassen redan under 1800-talet och därför har internationell solidaritet ända sedan socialismens barndom varit en viktig del i kampen mot kapitalismen, för socialismen.

Karl Marx och Friedrich Engels ord från det Kommunistiska manifestet från 1848 gäller än: Proletärer i alla länder förena er!