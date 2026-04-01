1 maj

Röd Front 2026 i bilder

Det blev ett soligt Röd Front i hela Sverige – se bilderna här!
Röd Front i ett soligt Göteborg. Fotograf: Proletären
Publicerad 1 maj 2026 kl 18.04

Idag har kommunister över hela landet samlats till Röd Front arrangemang under parollen Internationell solidaritet – kamp mot imperialismen! Se bilderna här. Artikeln uppdateras.

Bollnäs

50 personer samlades till Röd Front demonstration i Bollnäs. Foto: K Bollnäs

Helsingborg

Ellen Kall från Kommunisternas partistyrelse talar i Helsingborg. Foto: K Helsingborg

Karlshamn

Torgmöte i Karlshamn. Foto: K Karlshamn

Ludvika

Joakim Karlsson från Kommunsiternas partistyrelse talar i Ludvika. Foto: K Ludvika

Uddevalla

Victor Hjelm talar i Uddevalla. Foto: K Trestad
Torgmöte i Uddevalla. Foto: K Trestad

