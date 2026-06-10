Fackmedlemmar förlorar miljoner till privata ombud

Medlemmar i facket riskerar att gå miste om pengar i sina försäkringsersättningar genom att anlita privata ombudsföretag, enligt en granskning av Arbetet. Under 2025 betalades 21 miljoner kronor ut till sådana mellanhänder – vilket nästan är en tredjedel av totalbeloppet som betalades ut till fackmedlemmar under året.

Företagen erbjuder hjälp med att hitta och ansöka om försäkringsersättningar, och tar i vissa fall upp till 35 procent av utbetalningen i avgift – pengar som alltså hade kunnat gå direkt till de skadade medlemmarna.

Folksam uppger att fenomenet har ökat kraftigt de senaste åren och har tillsammans med LO-förbunden inlett en informationskampanj för att få fler att anmäla skador direkt till försäkringsbolagen.

LO andre vice ordförande Jessica Leiding menar att medlemmarna betalar dyrt för en tjänst som redan ingår i medlemskapet genom fackets försäkringsinformatörer och lokala organisation.