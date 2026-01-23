Paul Robeson stod upp mot rasism – och för socialism

Varför åker ni inte till Ryssland om ni hatar USA så mycket? Den moderna versionen av gliringar när SD-anstrukna tölpar inte förstått skillnaden mellan Ryssland och det som en gång var Sovjetunionen.

Paul Robeson fick frågan mer direkt när kongressmännen Richard Arens och Gordon Scherer i Washington den 12 juni 1956 ställde frågan under förhöret av Robeson i senatorn Joseph McCartys ökända Kommitté mot oamerikansk verksamhet (House of Representatives’ Committee on Un-American Activities, HUAC): ”eftersom du uppskattar Sovjetunionen så högt och när du ändå var där, varför stannade du inte kvar?”.

Robeson reste sig och svarade lugnt:

– I Sovjetunionen