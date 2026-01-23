Lås upp hela webbplatsen
Paul Robeson stod upp mot rasism – och för socialism
Robeson sjunger med arbetare vid Moore Shipyard i Oakland, Kalifornien 1942. Fotograf: Okänd/U.S. National Archives and Records Administration
Den 23 januari är det 50 år sedan Paul Robeson avled. En av världens främsta bassångare, men också en rakryggad kämpe för socialism och rasernas likaberättigande. Proletärens Janne Bengtsson tecknar ett porträtt av en av samtidens största amerikaner.
Varför åker ni inte till Ryssland om ni hatar USA så mycket? Den moderna versionen av gliringar när SD-anstrukna tölpar inte förstått skillnaden mellan Ryssland och det som en gång var Sovjetunionen.
Paul Robeson fick frågan mer direkt när kongressmännen Richard Arens och Gordon Scherer i Washington den 12 juni 1956 ställde frågan under förhöret av Robeson i senatorn Joseph McCartys ökända Kommitté mot oamerikansk verksamhet (House of Representatives’ Committee on Un-American Activities, HUAC): ”eftersom du uppskattar Sovjetunionen så högt och när du ändå var där, varför stannade du inte kvar?”.
Robeson reste sig och svarade lugnt:
– I Sovjetunionen
