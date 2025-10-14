Lås upp hela webbplatsen
Lönesänkningar
400 i protest mot Clas Ohlsons lönesänkningar: ”Vi är beredda att stå emot”
400 personer utgjorde ett massivt fackeltåg genom Insjön i Dalarna. En protest mot ortens stora arbetsgivare Clas Ohlson som vill sänka lönerna för lagerarbetarna.
– Pengarna tas från folket på golvet. Från oss som gör jobbet, sade en av talarna.
Halva Insjön var på plats för att demonstrera i ett fackeltåg – destinationen Clas Ohlsons lager. Fotograf: Läsare
Publicerad 14 oktober 2025 kl 11.17
Företaget hade mannat upp med vaktpersonal och låst grindarna när fackeltåget, som gått från Hjultorgets köpcentrum i Insjön, närmade sig Clas Ohlsons centrallager. – Lite speciellt att de har stängt grindarna och ställt ut securitasvakter för att stoppa sin egen personal, sade en av de runt 400 deltagarna i tåget till Dalademokraten. Prylföretaget Clas Ohlson…
