400 i protest mot Clas Ohlsons lönesänkningar: ”Vi är beredda att stå emot”

Företaget hade mannat upp med vaktpersonal och låst grindarna när fackeltåget, som gått från Hjultorgets köpcentrum i Insjön, närmade sig Clas Ohlsons centrallager. – Lite speciellt att de har stängt grindarna och ställt ut securitasvakter för att stoppa sin egen personal, sade en av de runt 400 deltagarna i tåget till Dalademokraten. Prylföretaget Clas Ohlson…