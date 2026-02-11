600 miljoner mindre till kvinnohälsa

Regeringens budgetsatsning för hälso- och sjukvård för 2026 innebär nedskärningar med 600 miljoner kronor till kvinnors hälsa samt förlossningsvård. Detta konstaterar SKR i ett pressmeddelande.

– Regionerna har gjort mycket bra arbete de senaste åren och utarbetat flera nya arbetssätt. Till exempel satsar regionerna nu på ett extra besök redan två veckor efter förlossning, utöver det som sker vid åtta veckor som det var tidigare. Sådant riskerar att försvinna i och med det här, säger Anna-Lena Hogerud, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

1,8 miljarder avsätts till att korta landets vårdköer. SKR varnar dock för att satsningen knyts samman med prestationer, något som riskerar att regionerna blir återbetalningsskyldiga om de inte lyckas korta köerna tillräckligt mycket.