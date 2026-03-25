Antifascistiskt minnesmärke försvunnet

KONST I Göteborg har minnesmonumentet över de svenskar som åkte och stred mot fascismen i Spanien försvunnit – en morgon stod granitsockeln på Masthuggstorget tom. Händelsen är nu polisanmäld. Monumentet, ett kors av skulptören Torsten Renqvist (1924–2007), med inskriptionen ”Till minne av de spanienfrivilliga” invigdes 1993, i samband med 60-årsminnet av det spanska inbördeskriget. Monumentet…