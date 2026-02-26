Arbetare omplaceras på order av Säpo

Minst en av arbetarna i tunnelbanan i Stockholm har omplacerats på order från Säpo. Facket har inte fått några förklaringar. – Det är en av våra medlemmar, men vi undersöker om det finns fler bland de som inte är organiserade, säger T-baneklubbens ordförande Jannis Konstantis till Proletären. – Här finns ju inga beskyllningar, bara beslut.…