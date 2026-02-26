Lås upp hela webbplatsen
Arbetare omplaceras på order av Säpo
Sekos fackklubb i T-banan i Stockholm, protesterar mot Säkerhetsskyddslagen.
– Det är en lag som gör det lätt att säga upp arbetare, konstaterar fackklubben.
Jannis Konstantis, ordförande i Sekos fackklubb på tunnelbanan, konstaterar att det är ett stort problem att arbetare kan omplaceras av Säpo utan att facket har något att säga till om. Fotograf: Proletären/Säpo/Monatge: Proletären
Publicerad 26 februari 2026 kl 12.00
Minst en av arbetarna i tunnelbanan i Stockholm har omplacerats på order från Säpo. Facket har inte fått några förklaringar. – Det är en av våra medlemmar, men vi undersöker om det finns fler bland de som inte är organiserade, säger T-baneklubbens ordförande Jannis Konstantis till Proletären. – Här finns ju inga beskyllningar, bara beslut.…
