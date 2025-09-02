Lås upp hela webbplatsen
Barnen fråntogs smör – ägarna tjänade miljoner

Den privata förskolekoncernen tjänar miljoner på att tömma förskolor på pengar – samtidigt uppmanas personalen att spara in på pålägg åt barnen.
Fotograf: Google Maps/Hagvidson/Montage: Proletären
Publicerad 2 september 2025 kl 14.43
Ägarna till den privata förskolekoncernen Hagvidson, som driver 21 förskolor runt om i landet, har plockat ut 64,5 miljoner i aktieutdelningar sedan 2020. Under samma period har ägarna också betalat ut cirka 10 miljoner i styrelsearvoden till sig själva. Samtidigt uppmanar bolagsledningen förskolepersonalen att minska ner på pålägget som barnen får på sina smörgåsar, bland…

