Vårdslakt
Barnplatser stängs på Sollefteå sjukhus – ambulanspersonal kan tvingas vårda svårt sjuka barn i upp till 2 timmar
Nedläggningen av Sollefteå sjukhus fortgår, men nedläggningen av sjukhusets barnavdelning har skjutits upp fyra gånger. Den innebär nämligen att ambulanssjukvårdare kan tvingas vårda allvarligt sjuka barn i upp till två timmar.
– Vi är absolut inte nöjda. Vi i inlandet värnar om sjukhuset. Vi vill växla upp, inte ner. Vi vill ha ett fullskaligt akutsjukhus i Sollefteå, säger Linus Vestberg, ambulanssjukvårdare och representant för Kommunal i förhandlingarna med regionen.
– Vi är absolut inte nöjda. Vi i inlandet värnar om sjukhuset. Vi vill växla upp, inte ner. Vi vill ha ett fullskaligt akutsjukhus i Sollefteå, säger Linus Vestberg, ambulanssjukvårdare och representant för Kommunal i förhandlingarna med regionen.
Sollefteå sjukhus. Fotograf: Foto: Wikimedia @ User:Realisticthinkingcoach / Bearbetning: Proletären
Publicerad 13 februari 2026 kl 11.15
Region Västernorrlands nedläggning av Sollefteå sjukhus fortskrider, men allt går inte enligt plan. Sjukhusets barnavdelning med två (2) vårdplatser skulle ha stängts efter sommaren 2025, men nedläggningen har skjutits upp fyra gånger. Nytt datum är den 27 februari. En orsak till fördröjningen är att ambulanssjukvårdarna i Sollefteå krävt utbildning i omhändertagande av barn, eftersom de…
