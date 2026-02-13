Barnplatser stängs på Sollefteå sjukhus – ambulanspersonal kan tvingas vårda svårt sjuka barn i upp till 2 timmar

Vårdslakt

Nedläggningen av Sollefteå sjukhus fortgår, men nedläggningen av sjukhusets barnavdelning har skjutits upp fyra gånger. Den innebär nämligen att ambulanssjukvårdare kan tvingas vårda allvarligt sjuka barn i upp till två timmar.

– Vi är absolut inte nöjda. Vi i inlandet värnar om sjukhuset. Vi vill växla upp, inte ner. Vi vill ha ett fullskaligt akutsjukhus i Sollefteå, säger Linus Vestberg, ambulanssjukvårdare och representant för Kommunal i förhandlingarna med regionen.