Bonusprinsen – Nytorgsmannen från överklassen

Rättegången mot den norska kronprinsessans son, Marius Borg Høiby inleddes den tredje februari och väntas bli tre veckor lång. En man från överklassens grädda står åtalad på 38 punkter, varav ett stort antal vålds- och sexualbrott mot kvinnor. Enligt flera böcker om Bonusprinsen ska det ha varit känt i åratal, av både pressen och polisen att han begått brott, utan att det fått några konsekvenser. Nu åtalas han plötsligt för flera års händelser, tack vare en enastående modig dame; Frogner-kvinnan.

Borg Høiby, som inte har några kungliga plikter, sägs ha velat leva ett vanligt liv. Samtidigt för försvaret fram att hans liv och leverne inte varit det minsta vanligt. Han har levt i glam, fest och lyx. Enligt den norska författaren och journalisten Kjersti Kvams bok Bortom all kontroll – Marius Borg Høiby och skandalen som skakade Norge har han valt röda mattan framför publikentrén, missbrukat sitt diplomatpass, använt en prinstitel han inte har och frotterat sig med kändisar. Extensivt kokainbruk, allmänt gränslöst beteende och samröre med tungt kriminella får kanske anses ingå i en sådan livsstil. Men det våld åklagarna menar att han utsatt kvinnor för, det är något annat. Det följer välkända, vanliga mönster, för mäns våld mot kvinnor och är inte klassbundet.

Alltihop startar med att polisen rycker ut till en lägenhet i Oslo-stadsdelen Frogner. Marius, som polisanmäls av sin flickvän (i medierna kallad ”Frogner-kvinnan”), ska ha trott att hon varit otrogen och dykt upp hemma hos henne på natten till den 4 augusti 2024. Enligt åtalet har han slagit, sparkat, knuffat och strypt henne. Bonusprinsen har hotat henne till livet och slagit sönder hennes lägenhet. Norska Se og Hør publicerar bilder, bland annat på en stor kniv som kastats med så stor kraft att den fastnat i väggen.

I åtalet finns flera punkter som också rör andra brott mot kvinnan som ska ha begåtts under deras relation, samt dödshot mot mannen som hon påstås ha varit otrogen med. Svartsjuka och ägandebehov är vanliga drivkrafter för män som är våldsamma mot kvinnor.

Polisen griper visserligen Marius. Men först gör de något ovanligt. Enligt tidningen Verdens Gang meddelar de först flera instanser, så som slottet och statsministerkontoret. Det är ingen vanlig man som ska gripas. Kronprinsessan ringer sin son och städar sedan upp i hans lägenhet medan han passar på att ta en dusch. När Marius senare lämnar över sin telefon är den sönderslagen och sim-kortet borta. Han säger att han hittade den så, hemma i lägenheten. Vad som sannolikt fanns i den vet vi nu. Innan Marius ens hunnit placeras i en polisbil, var flera potentiellt viktiga bevis borta. Marius smugglas enligt Kvam, senare ut ur polishuset och häktas inte.

Efter händelsen på Frogner berättar Marius ex, Juliane Snekkestad, att han varit våldsam också mot henne, vilket utreds men läggs ner i brist på bevis. När Marius publicerar en offentlig ursäkt till Frogner-kvinnan lägger ytterligare ett ex, Nora Haukland, ut på Snapchat att också hon utsatts för upprepat våld av Marius. Hon säger att hon berättar för att ursäkten ger sken av att natten i Frogner var en beklaglig engångshändelse. Också Snekkestad berättar för att ”nu har det hänt igen”.

Män som är våldsamma mot kvinnor är det sällan bara en gång, istället går våldet igen, i relation efter relation. Det eskalerar och blir grövre. Både Snekkestad och Haukland beskriver det psykiska våldet, hot, skrämsel och okvädningsord som det svåraste, en vanlig utsaga från offer för mäns våld.

De flesta verkar, trots alla skriverier om ”partyprinsens” galna livsstil, ha gillat honom. Att han kan bli våldsam skriver Kvam kom som en chock för norska folket och för Se och Hör-redaktionen. Även kvinnorna han utsatt talar gott om honom. Nora Haukland säger att hon ”otroligt nog” tycker om honom trots att hon enligt åtalet har levt under en ”skräckregim” under deras förhållande. Linni Meister försvarade Marius offentligt och kallade honom en ”fin kille” innan hon själv kallades in till polisen och fick veta att de hittat övergreppsfilmer på henne i hans telefon. Frogner-kvinnan tar, för allt vad det verkar, efter händelsen den fjärde augusti tillbaka honom och vill att kontaktförbudet som utfärdats hävs. Flera av hans ex har sagt att de vill ”hjälpa” honom och att de tidigare kontaktat kronprinsparet för att berätta om Marius beteende.

Det är svårt att få ihop bilden av charmiga, snälla, roliga, stiliga män – som också föraktar kvinnor. Detta är vad feminister menar med att alla män är potentiella våldtäktsmän, inte att alla faktiskt är det, men att de inte går att skilja ut från mängden. De finns överallt och det är ett faktum att den glamouröse Bonusprinsen har mycket gemensamt med Andreas Holm, eller Christer Lundgren som den svenske serievåldtäktsmannen ”Nytorgsmannen” heter idag. De levde båda vilda uteliv, den ene i Oslos innekvarter, den andre på söderkrogar. De hade massor av vänner och beskrevs som snälla, vänliga, goa killar. Den rättsliga behandlingen av dem skiljer sig dock markant åt, liksom deras klasstillhörighet.

Att Nytorgsmannens brott mot kvinnor uppdagades var en ren slump. Polisen kontrollerade honom för misstänkt narkotikabrott, gjorde husrannsakan i hans lägenhet och beslagtog hans telefon. Behöver jag tillägga att de inte ringde hans mamma först? I telefonen hittade de filmer där han begår övergrepp mot kvinnor som sover eller är medvetslösa. Andreas Holm häktades och samtliga kvinnor på filmerna identifierades.

Efter att Marius, enligt polisen, brutit kontaktförbudet mot Frogner-kvinnan grips han en andra gång. Denna gång utan att kronprinsessan informerades, vilket beslutades för att polisen annars såg en risk att hon la sig i utredningen, skriver journalisterna Torgeir P Krokfjord och Öistein Norum Monsens i sin bok Hvite striper, Sorte får – en reportasjebok om kokain, narkogjenger og kronprinsessens sønn.

Den här gången är Marius telefon hel och när polisen nu till slut går igenom den och datorn hittar de precis samma sak som hos Nytorgsmannen: ett stort antal bilder och filmer på kvinnors underliv samt vad de misstänker är övergrepp mot kvinnor som inte är i stånd till att samtycka. Senare ska de gå igenom ytterligare en telefon, och hitta ännu mer material av samma sort. Totalt utreds 16 olika kvinnor. Kanske fanns det ännu fler. Om alla identifierats är inte känt.

Marius häktas endast under en vecka i slutet av november och kan sedan röra sig fritt fram till februari. Han släpptes efter händelsen på Frogner, han har motsatt sig förhör, kunnat resa fritt under utredningstiden och sannolikt kunnat förstöra bevis, vilket Verdens Gang rapporterat att han försökt. Hans mamma har varit i kontakt med målsäganden och polisen tog bara några månader på sig att gå igenom allt material (över 50.000 filer) vilket Kvam hävdar i andra fall tagit flera år.

När Nytorgsmannen dömdes till sitt första fängelsestraff var det för ett stort antal våldtäkter och sexualbrott samt för grov fridskränkning mot en tidigare flickvän. Han dömdes också för barnpornografibrott och uppger själv att han inspirerats av porr. I åtalet mot Borg-Høiby finns flera sexualbrott, den norska motsvarigheten till kvinnofridskränkning och han har fått mycket frågor om sin porrkonsumtion i rätten eftersom han sett porr med kvinnor som inte är vid medvetande.

Nytorgsmannen bodde i en liten sunkig etta och var arbetslös, i perioder inskriven på komvux. Bonusprinsen fick en nätt månadspeng om 20.000 norska kronor från mammas apanage och har vid sidan av det jobbat när han haft lust, via olika överklasskontakter. Han bodde på kronprinsparets residens där ingen husrannsakan gjorts och kungafamiljen har inte kallats till förhör, trots att minst en våldtäkt ska ha skett där. Den ene greps för narkotikarelaterad brottslighet i en rutinkontroll och kunde på så sätt också lagföras för sina övergrepp. Den andre curlades, särbehandlas och utreddes inte förrän han misshandlade och dödshotade sin flickvän samtidigt som han slog sönder hennes lägenhet och hon anmälde honom. Hur har det varit, om kronprinsessans son faktiskt hade behandlats som den vanlige man han säger sig vilja vara, och grundligen utretts tidigare?

Marius greps för kokainbruk på musikfestivalen Palmesus redan 2017. Trots att han ljög för polisen fick han betala sina böter kontant och polisrapporten sekretessbelades. Medierna förhöll sig, enligt Se-og-Hør till det öppna brev som kronprinsessan skrivit till pressen där hon bad dem lämna Marius ifred. I Kvams bok framgår att Se og Hør via källor fått veta att Mette-Marit, efter händelsen på Palmesus förhandlat med polisens å sonens vägnar men att de inte kan bevisa det. Kanske fanns det fler skäl till att ingen skrev om händelsen, enligt Krokfjord och Monsen är det inte klarlagt, men de hävdar att minst en redaktion kände till det.

Många norska medier har rapporterat om och publicerat delar av ett, av Marius själv inspelat samtal från tiden innan åtalet, med två polisspanare som kommer till hans bostad. Spanarna röjer inte bara sig själva för en person med kända kriminella kopplingar, de erbjuder också Marius hjälp, uttrycker oro för hans samröre med personer som säljer stora mängder narkotika och berättar att de fått order från högsta ort att bevaka kronprinsessans son. De har, enligt Krokfjord och Monsen sett honom sälja kokain och säger att om han inte slutar med det så måste de till slut gripa honom. Polisen hade alltså kännedom om Marius narkotikarelaterade brottslighet långt tidigare.

I samma samtal säger Marius att han inte behöver oroa sig för pressen avseende drogvanorna. ”Det finns ett avtal”, säger han. ”De har ikke lov til å skrive om det”.

Hur många kvinnor hade kunnat räddas ifrån övergrepp? Det är en fråga att ställa till det norska kungahuset, till pressen och till polisen. Detta är mäns våld mot kvinnor så som det hanteras i klassamhället. För den som blir utsatt gäller det att hoppas på en förövare ur de lägre skikten. Som kvinna ligger man alltid underst.