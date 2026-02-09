Lås upp hela webbplatsen
Epstein-utredningen
Kritiserade överklassens exploatering – ändå blev Noam Chomsky nära vän med Epstein
Nyligen släppta dokument ger nya insikter i relationen mellan Chomsky och sexförbrytaren – finansiellt stöd, middagar, personlig rådgivning, lyxvilla-besök, övernattningar i Epsteins fastigheter och mycket mer.
Odaterad bild på lingivisten Noam Chomsky tillsammans med sexförbrytaren och pedofilen Jeffrey Epstein på hans privata jet kallad Lolita Express, en litterär referens till sexuella övergrepp mot flickor. Fotograf: House Committee on Oversight and Government Reform
Publicerad 9 februari 2026 kl 13.49
Listan över personer med kopplingar till den ökända sexbrottslingen och pedofilen Jeffrey Epstein växer i takt med att USA:s justitiedepartement släpper fler filer från undersökningen – kapitalister, kronprinsessor, presidenter och miljardärer. Ett namn sticker ut i Epsteinfilerna: Noam Chomsky, världsberömd författare och professor emeritus på Massachusetts Institute of Technology (MIT). En person som många inom…
