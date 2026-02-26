Bravida vägrar lämna ut fakturaunderlag – VGR granskar 350 miljoner

Västra Götalandsregionen har i över ett år försökt få ut fakturaunderlag från teknikföretaget Bravida – utan framgång. Nu trappas konflikten upp och en fullskalig granskning väntar. I augusti 2025 kunde Proletären avslöja att Västra Götalandsregionen (VGR) inlett en granskning av Bravidas fakturor. Då ville regionen inte dra några slutsatser av granskningen. Nu står det klart…