Bravida vägrar lämna ut fakturaunderlag – VGR granskar 350 miljoner
Bravida har i över ett år vägrat lämna ut fakturaunderlag till Västra Götalandsregionen – trots misstankar om felaktig fakturering. Nu trappas granskningen upp kring affärer värda över 350 miljoner kronor.
Fotograf: Bravida pressbild
Publicerad 26 februari 2026 kl 14.00
Västra Götalandsregionen har i över ett år försökt få ut fakturaunderlag från teknikföretaget Bravida – utan framgång. Nu trappas konflikten upp och en fullskalig granskning väntar. I augusti 2025 kunde Proletären avslöja att Västra Götalandsregionen (VGR) inlett en granskning av Bravidas fakturor. Då ville regionen inte dra några slutsatser av granskningen. Nu står det klart…
