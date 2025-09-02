Lås upp hela webbplatsen
Mördad ukrainsk ”toppolitiker” vitmålas i västmedia

Den mördade ukrainske politikern Andrij Parubij var med och bildade föregångaren till det nyfascistiska partiet Svoboda.
Den mördade Andrij Parubij var med och bildade det nynazistiska Ukrainas social-nationalistiska parti, som blev till Svoboda. Fotograf: Public Domain/Vadim Chuprina
Publicerad 2 september 2025 kl 05.36
”Toppolitiker” och ”framträdande person under Majdanprotesterna”. Så beskriver Sveriges Radios Ukrainakorrespondent Lubna El-Shanti den mördade extremhögerpolitikern Andrij Parubij.  Epiteten liknar dem som används i annan västlig massmedia, om personen som var med och bildade det nynazistiska Ukrainas social-nationalistiska parti på 1990-talet, och som varit ledare för den paramilitära organisationen Ukrainska patrioter. Båda grupperna hade vit…

