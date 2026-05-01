En helt normal tårta… i världens sjukaste stat

Etnofascisten Ben-Gvir, mannen som en gång i tiden inte ens fick tjänstgöra i den israeliska armén för att han var för extrem(!), firade sin femtioårsdag i helgen – med en galg- och pistoltårta.

En stor födelsedagstårta med en gyllene snara och pistoldekorationer presenterades för Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir på hans 50-årsfest den 2 maj. Ayala Ben-Gvir gav också sin make en andra, mindre födelsedagstårta, även den med en snara. Fotograf: Skärmdumpar: Itamar Ben-Gvir via Instagram / Montage: Proletären