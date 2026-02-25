En historia viktig att känna till

Anneli Jordahls nya roman Kallet handlar om Norge under den nazistiska ockupationen 1940 – 1945, men också om svenskt solidaritetsarbete med det norska motståndet. Detta solidaritetsarbete skildras utifrån engagerade människor i de nordjämtländska gränstrakterna. Solidariteten bestod av sjukvård, omsorg och matleveranser med mera. I detta ofta skräckfyllda arbete deltog till delar Jordahls egna släktingar. Förmågan…