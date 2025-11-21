Lås upp hela webbplatsen
FN: 100.000 har kunnat fly al-Fashir i Sudan
Efter att milisen RSF den 26 oktober intog staden al-Fashir har larmen om massmord och etnisk rensning avlöst varandra.
”Tankarna går onekligen till det som hände i Rwanda”, skriver journalisten Magda Gad som befinner sig på plats vid gränsen till regionen Darfur i sydvästra Sudan.
Människor flyr våldet i al-Fashir mot flyktinglägren i staden Tawila. Fotograf: Jérôme Tubiana/MSF
Publicerad 21 november 2025 kl 13.13
Efter att ha varit instängda i staden al-Fashir i ett och ett halvt år, och överlevt de massakrer som milisen RSF (Rapid Support Forces) genomfört efter att de gick in i den, har närmare 100.000 människor lyckats fly de senaste veckorna, enligt färska siffror från FN:s flyktingorgan IOM. Av dem har dock bara omkring 10.000…
