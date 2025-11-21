FN: 100.000 har kunnat fly al-Fashir i Sudan

Efter att ha varit instängda i staden al-Fashir i ett och ett halvt år, och överlevt de massakrer som milisen RSF (Rapid Support Forces) genomfört efter att de gick in i den, har närmare 100.000 människor lyckats fly de senaste veckorna, enligt färska siffror från FN:s flyktingorgan IOM. Av dem har dock bara omkring 10.000…