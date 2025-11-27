Lås upp hela webbplatsen
Gaza
FN-godkänd kolonial ockupationsplan för Gaza
Säkerhetsrådets resolution fördöms av palestinska motståndsorganisationer som Hamas och PFLP. Istället för att upprätthålla internationell rätt och straffa USA och Israel för sina brott belönas de med mer makt, samtidigt som offren berövas deras rättigheter och straffas ytterligare.
Säkerhetsrådet röstar igenom resolution 2803 vilket ger formellt stöd åt USA:s president Donald Trumps Gaza-plan Fotograf: UN Photo / Loey Felipe
Publicerad 27 november 2025 kl 08.00
Den 17 november röstade FN:s säkerhetsråd ja till att implementera Trumps ”fredsplan” i Gaza. Resolutionen ger mandat att upprätta en internationell militärstyrka, International Stabilization Force (ISF), som ska kontrollera Gaza. ISF kommer i sin tur styras av ett ”fredsråd” som kontrolleras av USA. Även Israel, som de senaste två åren jämnat Gaza med marken och…
