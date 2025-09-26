Gazas historia och samtid kopplas samman

Det tog nästan två år av regelrätt folkmord innan media och politiker i Sverige började vakna, om än väldigt yrvaket. Trots ett visst uppvaknande är det fortfarande historielösa och allt för okritiska analyser vi möts av. Hela tiden framställs det som att den koloniala apartheidstaten Israel har rätt att försvara sig mot “terroristerna” i Hamas.…