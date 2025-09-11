Gjuteriet läggs ner – 130 förlorar jobbet

Gjuteriet i Guldsmedshyttan i Västmanland har funnits i över 600 år. Men nu läggs gjuteriet, som tillverkar delar till vindkraftverk, ner av den danska ägaren Baettr. Ett bolag som har huvudkontor i Lem, drygt 300 kilometer nordväst om Köpenhamn. Det bor drygt 1.900 personer i Guldsmedshyttan. 130 arbetare förlorar jobbet när den sista gjutningen görs,…