Industri

Gjuteriet läggs ner – 130 förlorar jobbet

Gjuteriet i Guldsmedshyttan läggs ner. 130 arbetare förlorar jobbet i företaget som förra året gjorde en vinst på 27 miljoner kronor.
Gjuteriet i Guldsmedshyttan läggs ned och 130 boende i området förlorar sina jobb. Fotograf: Vestas Castings Guldsmedshyttan
Publicerad 11 september 2025 kl 16.00
Gjuteriet i Guldsmedshyttan i Västmanland har funnits i över 600 år. Men nu läggs gjuteriet, som tillverkar delar till vindkraftverk, ner av den danska ägaren Baettr. Ett bolag som har huvudkontor i Lem, drygt 300 kilometer nordväst om Köpenhamn. Det bor drygt 1.900 personer i Guldsmedshyttan. 130 arbetare förlorar jobbet när den sista gjutningen görs,…

