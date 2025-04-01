Hundratals FN-medarbetare kräver: Säg att det är ett folkmord

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, uppmanas av flera hundra av sina egna medarbetare att ta bladet från munnen och säga högt vad alla ser: att Israel begår folkmord i Gaza. I ett brev som bland annat Reuters och Al Jazeera tagit del av varnar Turks medarbetare på FN:s kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR)…