Folkmord
Hundratals FN-medarbetare kräver: Säg att det är ett folkmord
Volker Türk uppmanas av sina medarbetare på FN:s kontor för mänskliga rättigheter att börja använda ordet folkmord om vad Israel gör i Gaza.
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, uppmanas av sina egna medarbetare att tala klarspråk om folkmordet i Gaza. Fotograf: Wafa News Agency/OHCHR
Publicerad 29 augusti 2025 kl 05.00
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, uppmanas av flera hundra av sina egna medarbetare att ta bladet från munnen och säga högt vad alla ser: att Israel begår folkmord i Gaza. I ett brev som bland annat Reuters och Al Jazeera tagit del av varnar Turks medarbetare på FN:s kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR)…
