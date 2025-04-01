Lås upp hela webbplatsen
Teslastrejken
IF Metall ger upp kamp för kollektivavtal: ”Det är ju katastrof”
IF Metall viker sig i kampen mot Tesla. Facket menar att det är lönlöst att fortsätta att kräva kollektivavtal för arbetarna i bolaget.
September 2024: Manifestation i Malmö till stöd för strejken, som långsamt puttrat på i snart två år. Nu verkar det som att IF Metall ger upp. Infälld bild: Christer Ryd är en av de fackliga veteraner som hjälpte till under strejken, genom aktioner och flygbladsutdelningar utanför Teslas huvudkontor varje måndag. Fotograf: IF Metall / Janne Bengtsson
Publicerad 18 augusti 2025 kl 15.54
Efter mer än 600 dagars strejk ger IF Metall upp kravet på kollektivavtal för de anställda på Tesla. Enligt Metall pågår konflikten fortfarande, men facket öppnar för en lösning där kollektivavtal inte är ett av alternativen. – Det är ju katastrof. Det här kommer att öppna för andra företag att göra likadant. Det är något…
