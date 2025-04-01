IF Metall ger upp kamp för kollektivavtal: ”Det är ju katastrof”

IF Metall viker sig i kampen mot Tesla. Facket menar att det är lönlöst att fortsätta att kräva kollektivavtal för arbetarna i bolaget.

September 2024: Manifestation i Malmö till stöd för strejken, som långsamt puttrat på i snart två år. Nu verkar det som att IF Metall ger upp. Infälld bild: Christer Ryd är en av de fackliga veteraner som hjälpte till under strejken, genom aktioner och flygbladsutdelningar utanför Teslas huvudkontor varje måndag. Fotograf: IF Metall / Janne Bengtsson