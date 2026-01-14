Lås upp hela webbplatsen
Folkmord
Israel förbjuder hjälporganisationer – Palestinagrupperna i Sverige drabbade
Förbudet förvärrar den redan katastrofala situationen i Gaza, där Israel medvetet och systematiskt förvägrat nödhjälp som del av sin strategi för att fördriva den palestinska befolkningen.
Israels beslut syftar till att intensifiera civilbefolkningens lidande och nedmontera de få humanitära livlinor som finns i Gaza. Fotograf: Jaber Jehad Badwan
Publicerad 14 januari 2026 kl 16.00
Israel har hävt licenserna för 37 internationella organisationer som arbetar i Gaza och på Västbanken, inklusive i östra Jerusalem. Licenserna upphävdes den 1 januari och Israel har beordrat att all verksamhet måste upphöra inom 60 dagar. Läkare utan gränser, Norska flyktingrådet, Danska flyktingrådet, Oxfam och Palestinagrupperna i Sverige är några av de organisationer som drabbas.…
