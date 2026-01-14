Israel förbjuder hjälporganisationer – Palestinagrupperna i Sverige drabbade

Israel har hävt licenserna för 37 internationella organisationer som arbetar i Gaza och på Västbanken, inklusive i östra Jerusalem. Licenserna upphävdes den 1 januari och Israel har beordrat att all verksamhet måste upphöra inom 60 dagar. Läkare utan gränser, Norska flyktingrådet, Danska flyktingrådet, Oxfam och Palestinagrupperna i Sverige är några av de organisationer som drabbas.…