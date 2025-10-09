Israel och Hamas överens om vapenvila

Ett efterlängtat eldupphör är nära i Gaza, efter att Israel och Hamas undertecknat ett avtal om att genomföra första fasen i Donald Trumps så kallade fredsplan. Israel, som fortsatt dödat minst sju palestinier i Gaza bara under torsdagen, ska då dra sig tillbaka från delar av Gaza och ett fångutbyte ska göras. Omkring 2.000 palestinska…