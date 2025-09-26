Lås upp hela webbplatsen
Korruption
Katastrof för korrupta moderater i kyrkovalet
Väljarna i kyrkovalet straffade de korrumperade politikerna i Johannnes församling i Stockholm: valalliansen FSJfB tappade 18 procent av rösterna. Kyrkovalet blev totalt sett ett fiasko: bara 17,5 procent röstade.
Johannes kyrka som rustades upp för 100 miljoner för att sedan säljas för fem. Fotograf: Wikimedia/Daniel Eriksson
Publicerad 26 september 2025 kl 14.00
Socialdemokraterna blev största parti i kyrkovalet i helgen, samtidigt som de gröna partierna ökade, från tillsammans ett mandat till 24. Högerextrema AfS förlorar sina tre mandat i kyrkomötet, och SD backar från 19 till 16 mandat. Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) tappar fyra mandat, till 15. I Johannes församling i Stockholm straffade väljarna de korrumperade…
