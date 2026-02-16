Metall tappar tusentals medlemmar: ”Ger inte skäl till att vara med i facket”

LO tappade 5689 medlemmar förra året. Trots att några förbund har vuxit – mest Handels (+2144 medlemmar) och Livs (+1295 medlemmar) – har tappet inom Byggnads, GS och IF Metall varit så stort att medlemsutvecklingen landade på en negativ nettosumma. Största tappet (-4655 medlemmar) står IF Metall för. En förklaring som anges är Northvolts konkurs…