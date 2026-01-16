Mystisk domardöd i Israel

Den dödade domaren är Benny Sagi, ansvarig för en del av korruptionsutredningen och -processen mot den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu. Det var den 4 januari som domaren Benny Sagi, 54, dog i en misstänkt olycka. Sagi körde sin motorcykel på Route 6 utanför kibbutzen Kfar Menachem, nära staden Ashdod i södra Israel, när en SUV…