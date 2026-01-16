Lås upp hela webbplatsen
Israel
Mystisk domardöd i Israel
En domare, knuten till korruptionsutredningen mot Benjamin Netanyahu, har dödats i en märklig olycka i Israel. Netanyahus kritiker antyder att olyckan var ett beställningsjobb.
Benny Sagi utredde korruptionsanklagelserna mot Netanyahu Fotograf: U.S. Embassy Jerusalem
Publicerad 16 januari 2026 kl 12.00
Den dödade domaren är Benny Sagi, ansvarig för en del av korruptionsutredningen och -processen mot den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu. Det var den 4 januari som domaren Benny Sagi, 54, dog i en misstänkt olycka. Sagi körde sin motorcykel på Route 6 utanför kibbutzen Kfar Menachem, nära staden Ashdod i södra Israel, när en SUV…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.