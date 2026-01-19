ARBETSMARKNAD Tåg- och logistikföretaget Green Cargo varslar 115 anställda i Sverige, på kontor eller depåer i Stockholm, Hallsberg, Borlänge och Malmö. Bolaget meddelar att varslet mestadels rör administrativ personal men att både lokförare och bangårdspersonal i Varberg kommer att drabbas.

Green Cargos vd Henrik Dahlin påpekar att kvarvarande bolagspersonal kan vänta sig en ökad arbetsbelastning efter varslet.

”Vi kommer inte att genomföra några neddragningar av trafiken förutom att vi minskar frekvensen i ett par regelbundna trafikupplägg”, säger Henrik Dahlin i ett pressmeddelande.

Det är Green Cargos andra varsel inom en halvårsperiod. I oktober 2025 varslade bolaget ett flertal anställda inom produktion, som en följd av att det statliga järnvägsbolaget förlorade flera offentliga upphandlingar, bland annat till det privata tågföretaget Hector Rail som ägs av ett konsortium baserat i Luxemburg.