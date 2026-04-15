Desperat jakt på makt

Till helgen har Vänsterpartiet kongress i Örebro, där bland annat partistyrelsens förslag till valplattform ska godkännas. I slutet av valplattformen framför partiet sin önskan för kommande regeringskomposition:

”Vänsterpartiet är redo för att ta politiskt ansvar i regeringsställning. Om våra röster behövs för att bilda regering så ska vi också ingå i den. Det betyder att vi inte kommer att stödja eller släppa fram en regering som vi inte ingår i. […] Vi söker därför samarbete med, i första hand, Socialdemokraterna och Miljöpartiet men även med Centerpartiet om det skulle behövas för att säkra en majoritet i riksdagen.”

Denna skrivelse, vars lite smått desperata ton blir starkare för varje mening, är ett utmärkt exempel på Vänsterpartiets plan för valet 2026. I jakten på makten kan man gott hålla för näsan och sitta i samma regering med Natosossar eller nyliberalerna i Centerpartiet. Vänsterpartiets motto tycks vara: ”Ministerposter är allt, politiken intet.”