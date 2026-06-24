Storvarsel – hälften får gå på Holmen i Strömsbruk

43 av 77 anställda på Holmen i Strömsbruk varslas, skriver Dagens Arbete. Anledningen till varslet är dålig lönsamhet. Holmen pekar på bland annat ökade kostnader, svag marknad och hårdnande konkurrens.

Onsdagen den 17 juni gick företaget ut med att nästan hälften av de anställda skulle bli av med sina jobb och efter förhandlingar mellan Pappers och Holmen står det klart att arbetstyrkan mer än halveras.

– Det är ju väldigt tråkigt både för oss som jobbar här och hela bygden. Speciellt nu med tanke på de höga räntorna, prishöjningar och allt annat som är, säger operatören Simon Wigsten till Dagens Arbete.

Senast Holmen varslade om uppsägningar var i september 2023, men då lyckades ett 60-tal jobb räddas och ingen sades upp.