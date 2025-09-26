Nya polisingripanden mot Teslapensionärer

Nio poliser i tre bilar skickades ut för att skydda strejkbrytarna på Tesla mot den handfull fackliga pensionärer som varje måndag sedan 80 veckor protesterar mot strejkbryteriet och Teslas vägran att skriva kollektivavtal. Dessutom fanns fem säkerhetsvakter från Tesla på plats.

Förra veckan greps K-G Wanngård, tidigare ombudsman i Handels, av polis och kördes iväg till Upplands Väsbys tågstation. Nu gick han undan när poliserna kom, och satte sig i en rökruta en bit ifrån poliserna.

– En polis meddelade att det inte är tillåtet för mig att sitta på Teslas stolar och att strejkbrytarna känner obehag; de vågar sig inte dit om jag är där, berättar Wanngård på Facebook. Det är ovärdigt. Polis som löpande kallas till platsen för att gå på oss som protesterar mot deras strejkbryteri. Varför är det vi gör mer samhällsomstörtande än det Tesla gör?

Wanngård efterlyser mer support från IF Metall, det fackförbund som formellt för striden mot Tesla.

– IF Metall och därmed den övriga fackföreningsrörelsen anser att vi intervenerar. De vill inte ta i oss med tång. Men är det inte dags att lägga saker åt sidan och samla oss mot Tesla?