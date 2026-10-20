Öppet brev till SvFF: Är ukrainska liv mer värda än palestinska?

Den 21 oktober inleds kvalet till F17-EM. En av kvalgrupperna spelas i Sverige, på Borås arena. Fyra länder kommer att delta – bland annat Israel. Staten Israel, som för närvarande begår allvarliga krigsbrott (och sannolikt även folkmord), kommer därmed att representeras i en internationell turnering i Sverige

Samtidigt som ryska landslaget portas från turneringen, på grund av kriget i Ukraina, välkomnas Israel. Dubbelmoralen kunde knappast vara tydligare. För på vilket sätt skiljer sig Israels krig från Rysslands?

Rysslands invasion av Ukraina är givetvis folkrättsvidrig. Men Ryssland är inte de enda som oprovocerat angripit ett av sina grannländer. Detta har Israel också gjort, och det vid flera tillfällen.

Bara under det senaste året har Israel attackerat sex andra länder i sitt närområde (Palestina, Iran, Libanon, Qatar, Syrien och Jemen). Inga av dessa krig har skett i försvarssyfte.

Tillsammans med USA har Israel startat ett helt oprovocerat anfallskrig mot Iran – ett krig som skapat enormt lidande för hela regionen och i förlängningen för hela världen, på grund av effekterna på världsekonomin.

I Gaza har Israel dödat fler än 75.000 palestinier under de senaste tre åren. Ännu fler har dött till följd av Israels blockad som stängt ute mat och andra förnödenheter – i medvetet syfte att svälta ihjäl Gazaborna.

Denna handling är att betrakta som folkmord, enligt FN:s folkmordskonvention från 1948. Därför utreds Israel nu för folkmord av den internationella domstolen ICJ. I sitt preliminära utlåtande konstaterar domstolen att Israel ”troligen” begår folkmord mot palestinier i Gaza och har beordrat dem att upphöra med det – vilket de inte har gjort.

Trots den internationella domstolens uppmaningar har Israel fortsatt sin blockad mot Gaza. Trots domstolens uppmaningar har Israel fortsatt att bomba flyktingläger, skolor, sjukhus – ja, all civil infrastruktur i Gaza, inklusive idrottsanläggningar.

I ett längre perspektiv har Israels förtryck mot palestinierna pågått sedan 1948, då den israeliska staten grundades på ruinerna av palestinska samhällen. I Gaza och på Västbanken, men också inom den israeliska statens gränser, lever palestinierna under ockupation och apartheid.

FN:s högsta domstol (ICJ) har fastslagit att Israels ockupation av Gaza och Västbanken strider mot folkrätten. Domstolen har även fastslagit att Israel begår apartheid mot palestinierna.

Ockupation, apartheid, folkmord. Det är inga små brott som Israel gör sig skyldiga till. Ändå tillåts det israeliska landslaget att ta plats på svenska fotbollsarenor. Vad sänder detta för signaler till svenska supportrar och till våra unga fotbollsspelare?

Det är såklart inte de israeliska landslagstjejerna som ska beskyllas för den israeliska statens brott. Men frågan är varför Sverige ska ha idrottsutbyte med en stat som begår folkmord och apartheid.

Det israeliska fotbollsförbundet är inte heller oskyldigt till Israels brott. Förbundet deltar aktivt i Israels ockupation genom att inkludera israeliska bosättarklubbar som spelar på ockuperad mark. Detta strider mot Fifas stadgar och är egentligen skäl nog för att kasta ut Israel ur den internationella fotbollen. Har Svenska Fotbollförbundet lyft ett finger för att detta ska ske?

Svenska Fotbollförbundet gömmer sig bakom RF:s riktlinjer och skyller på att det inte finns någon ”bindande FN- eller EU-sanktion” emot Israel. Men någon sådan sanktion fanns ju inte heller i februari 2022 när förbudet beslutade om bojkott av rysk fotboll. Ändå gick det bra den gången. Varför inte nu? Är ukrainska liv mer värda än palestinska?

Proletären FF:s styrelse

15 oktober 2026