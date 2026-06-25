Så stödjer EU:s handel Israel och bosättningarna

Officiellt betraktar EU de israeliska bosättningarna på Västbanken som olagliga. Trotts detta fortsätter handeln med dem som vanligt. En ny rapport från organisationen Global Echo Litigation visar att omkring var femte exportlast från Israel till EU kommer från ockuperad mark. Totalt rör det sig om export för mer än 140 miljoner kronor sedan 2017. Rapporten Importing…