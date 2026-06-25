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Kommentar
Så stödjer EU:s handel Israel och bosättningarna
En ny rapport avslöjar miljardhandel med israeliska bosättningar.
Var femte exportlast från Israel till EU kommer från ockuperad mark. Fotograf: State of Israel
Publicerad 25 juni 2026 kl 14.00
Officiellt betraktar EU de israeliska bosättningarna på Västbanken som olagliga. Trotts detta fortsätter handeln med dem som vanligt. En ny rapport från organisationen Global Echo Litigation visar att omkring var femte exportlast från Israel till EU kommer från ockuperad mark. Totalt rör det sig om export för mer än 140 miljoner kronor sedan 2017. Rapporten Importing…
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